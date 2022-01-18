В рязанской Горроще из-за аварии без тепла остался роддом, детсады и школы

В районе улицы Островского произошла авария на теплотрассе, рабочие РМПТС устраняют повреждения. Работы планируется завершить к 20.00. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации Рязани.

Под отключения попали 17 многоквартирных жилых домов: ул. Островского 37/16, 39, 41, 43, 45, 47/1, 46, 48/77, ул. Черновицкая 18, ул. Стройкова 67 корп. 1, 69 корп. 1, 71, проезд Гоголя 2, 3, 4, 4а, 7.

Помимо этого, отключены от отопления детские сады №№80,88, школы №№ 33,42. Самое неприятное в этой ситуации - роддом №2 остался без тепла.