«Завод ТЕХНО» в Рязани объявил о смене директора и масштабном обновлении

Расположенный в Рязани «Завод ТЕХНО» компании «Технониколь» объявил о смене директора и масштабном обновлении предприятия. Новым руководителем стал Евгений Дивущак.

«Руководитель начнет свою деятельность с масштабного обновления предприятия. С января по март 2022 года здесь пройдет капитальный ремонт», - говорится в пресс-релизе.

Прежде всего, речь идет об очистном оборудовании, в том числе об установках очистки атмосферных выбросов. Снизить «углеродный след» на 10% завод планирует, улучшив очистку газов печи для расплава базальтового сырья при производстве каменной ваты.

Кроме того, компания обещает усовершенствовать рассеивание отводящих газов и ликвидировать за счет этого один из источников выбросов. На еще одном модуле – камере полимеризации, если верить релизу, установят дополнительную системы дожига отходящих газов. Инвестиции на эти и другие мероприятия оцениваются в 167 млн рублей.

Тем временем в Арбитражном суде Рязанской области, напомним, рассматривается иск Росприроднадзора об отзыве разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. В 2021 году предприятие провалило проверку надзорного органа. Ранее «КП-Рязань» удалось выяснить, что объем загрязнений «Заводу ТЕХНО» разрешен немалый: 190 тонн диоксида азота, 116 тонн аммиака, 420 тонн диоксида серы, и это неполный список (подробнее).