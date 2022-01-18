В ночь на 19 января спецтехника будет убирать снег в центре Рязани и в Горроще. Фото: admrzn.ru.

Власти Рязани рассказали о предстоящей ночной уборке снега. В ночь с 18 на 19 января спецтехника будет работать на центральных улицах и в Горроще.

Дирекция благоустройства планирует убирать и вывозить снег с улиц Сенной и Горького, а также Первомайского проспекта.

Будет работать и транспорт подрядчиков. Они выйдут на участок улицы Павлова (от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева), улицу Островского (от улицы Братиславской до Черновицкой), улицу Полетаева и улицу Есенина (от Муромского шоссе до площади Театральной).

Всего планируется задействовать 6 самосвалов, 2 снегопогрузчика, 6 тракторов-погрузчиков, 2 грейдера, 2 бульдозера, 23 комбинированных дорожных машины дирекции благоустройства города и 27 самосвалов подрядных организаций.

Власти Рязани просят водителей не оставлять на ночь свой транспорт на данных улицах, чтобы они не мешали работе спецтехники.