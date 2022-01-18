«Дул в щеки и имитировал выдох»: как рязанский военный пытался избежать наказания за пьяную езду

Рязанского контрактника, у которого не получилось продуть в трубку, наказали за пьяную езду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанском гарнизонном военном суде рассмотрели дело в отношении бывшего военнослужащего по контракту, которого задержали пьяным за рулем автомобиля. От медицинского освидетельствования боец отказался.

Как пояснил в судебном заседании врач-нарколог, после предложения о медицинском освидетельствовании, водитель пожаловался на гайморит, сказал, что болеет, но от обследования отказался. Что касается исследования выдыхаемого воздуха на этанол, то результат также не удалось получить, так как задержанный «дул в щеки и фальсифицировал выдох».

Сам боец вину не признал и пояснил, что от медицинского освидетельствования он не отказывался, просто у него было плохое самочувствие: «Набрать в легкие больше воздуха у меня не получалось, сразу начинал кашлять. Врач просил меня приседать, стоять на одной ноге и так далее, но я не мог этого всего делать, потому что плохо себя чувствовал».

Изучив все материалы дела, суд отнесся к доводам правонарушителя критически. Все его слова о плохом самочувствии, из-за которого тот не смог продуть в трубку, судья посчитал способом избежать ответственности.

Бывшего контрактника признали виновным, оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.

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