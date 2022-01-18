В Рязани открылась выставка сказочных историй

Художница Виктория Поваляева пишет эльфов, гномов и хитрых лисиц

Эльфы, гномы, хитрые лисы на фоне волшебных деревьев - это персонажи картин рязанской художницы Виктории Поваляевой. Ее персональная выставка «Мир сказочных историй и забавных героев» открылась в фойе Прио-Внешторгбанка на втором этаже.

- Сюжеты для картин мне навеяли прочитанные когда-то книги и просмотренные фильмы, - рассказывает Виктория. – Я только добавила немного фантазии. А что получилось в итоге – судить зрителям. Жду на своей выставке семьи с детьми.

Детям наверняка понравятся забавные гномы, глазастые деревья и большие лягушки, охраняющие принцессу.

Детям наверняка понравятся забавные гномы, глазастые деревья и большие лягушки, охраняющие принцессу. Вот девочка с черным котом забралась на высокое дерево. Как же она туда попала? Возникает вопрос у зрителя. Ответить можно только после более внимательного рассмотрения картины. Догадались?

Наверное, эти картины могли бы проиллюстрировать детские книги.

Наверное, эти картины могли бы проиллюстрировать детские книги… А вдруг среди посетителей выставки окажется автор современных сказок? Возможно, что он заинтересуется картинами и предложит Виктории сотрудничество. Выставка будет работать до конца февраля.