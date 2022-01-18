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Звезды18 января 2022 13:16

В Рязани открылась выставка сказочных историй

Художница Виктория Поваляева пишет эльфов, гномов и хитрых лисиц
Влада КСЕНОФОНТОВА
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Художница Виктория Поваляева пишет эльфов, гномов и хитрых лисиц

Художница Виктория Поваляева пишет эльфов, гномов и хитрых лисиц

Эльфы, гномы, хитрые лисы на фоне волшебных деревьев - это персонажи картин рязанской художницы Виктории Поваляевой. Ее персональная выставка «Мир сказочных историй и забавных героев» открылась в фойе Прио-Внешторгбанка на втором этаже.

- Сюжеты для картин мне навеяли прочитанные когда-то книги и просмотренные фильмы, - рассказывает Виктория. – Я только добавила немного фантазии. А что получилось в итоге – судить зрителям. Жду на своей выставке семьи с детьми.

Детям наверняка понравятся забавные гномы, глазастые деревья и большие лягушки, охраняющие принцессу.

Детям наверняка понравятся забавные гномы, глазастые деревья и большие лягушки, охраняющие принцессу.

Детям наверняка понравятся забавные гномы, глазастые деревья и большие лягушки, охраняющие принцессу. Вот девочка с черным котом забралась на высокое дерево. Как же она туда попала? Возникает вопрос у зрителя. Ответить можно только после более внимательного рассмотрения картины. Догадались?

Наверное, эти картины могли бы проиллюстрировать детские книги.

Наверное, эти картины могли бы проиллюстрировать детские книги.

Наверное, эти картины могли бы проиллюстрировать детские книги… А вдруг среди посетителей выставки окажется автор современных сказок? Возможно, что он заинтересуется картинами и предложит Виктории сотрудничество. Выставка будет работать до конца февраля.