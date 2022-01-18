Николай Любимов: Нам необходимо максимально оперативно завести бизнес на новую площадку

Инвестиционную площадку площадью более 110 га, предназначенную для размещения предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, решено создать в Александро-Невском районе. Район, по словам губернатора, имеет выгодное географическое положение, и, соответственно, логистические и климатические преимущества.

«Мы рассчитываем, что реализация этого проекта, как и в целом работа по расширению сети технопарков, внесёт существенный вклад в повышение инвестиционной привлекательности Рязанской области и позволит сделать серьезный шаг на пути движения региона в лидеры по показателям промышленности. Это одна из ключевых задач на ближайшую перспективу», – подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор поручил министерству промышленности и экономического развития региона быстро подготовить всю необходимую документацию с тем, чтобы резиденты могли с максимальной выгодой и в кратчайшие сроки локализовать свои производства. «Нам необходимо максимально оперативно завести бизнес на новую площадку. Контролировать эту работу будет заместитель Председателя Правительства Артем Никитин», – добавил Николай Любимов.

Глава региона отметил, что в этом году уже запускается парк «Рязанский». По его словам, сейчас необходимо задействовать все ресурсы и механизмы для того, чтобы обеспечить региону мощный и быстрый старт в данном направлении. «Необходимо, чтобы индустриальных, логистических, промышленных парков на территории области было достаточно для того, чтобы каждый желающий инвестор мог разместить здесь своё производство. Не только в Рязани, но и в других муниципалитетах мы точно также должны эту работу провести, оперативно и эффективно. Инвесторов привлекают разные площадки, уверен, наши районы займут достойное место в этом направлении», – подытожил Николай Любимов.

Предоставлено пресс-службой правительства Рязанской области.