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Общество18 января 2022 12:07

В ночь на Крещение в Рязани температура опустится до -15 градусов

В среду метеорологи существенных осадков не обещают
Источник:kp.ru
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В среду, 19 января, в Рязани и области ожидается переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный снег. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Днем в среду будет без существенных осадков, на дорогах гололедица.

Ветер западный, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем -14… -9 градусов.

По данным специалистов центра «Фобос», этой ночью (на 19 января) ожидается переменная облачность, температура -13…-15 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

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