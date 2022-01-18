Систему ответственности за плохую уборку Рязани Любимов назвал «дурью»

На заседании правительства 18 января Николай Любимов вернулся к теме зимней уборки Рязани и заслушал отчеты. А перед отчетами высказался сам – с очередной критикой городских властей. Как последнее китайское предупреждение прозвучали слова о кадровых решениях.

Спрашивать губернатор считает нужным с замглавы по благоустройству (а еще по ЖКХ и транспорту) Бориса Ясинского. Ему он попенял на плохую уборку окраин и почти полное ее отсутствие в межквартальных проездах.

- Не вижу вашей работы как зама, курирующего управление благоустройства города. Люди, как и я, хотят видеть график уборки от снега на официальных ресурсах. Горожане многое могут понять, помочь даже, но системная работа – за профильными специалистами. Никто, кроме вас, ее не сделает, - сказал Любимов.

Потом он сам добавил, что нужен-то все-таки результат. А он плох и даже на закрепленных за муниципальными учреждениями территориях не везде одинаков.

- Вчера мне сказали, что Лесопарк убирается, а сам я видел, что не убирается ЦПКиО. Там одно учреждение, здесь другое, тут третье, и всегда кто-то мешает! Все, кто угодно, отвечают за уборку, а профильный зам, оказывается, за нее не отвечает. Это что за дурь-то такая? - выпалил губернатор.

Николай Любимов обратился к своему заместителю Евгению Беленецкому:

- Будьте добры обеспечить работу. Либо кадровые решения обеспечьте, - прозвучало из уст главы региона.

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