Управляющие компании в Рязани будут лишать лицензий за нечищеные дворы

Госжилинспекция намерена лишать лицензий управляющие компании Рязани, которые хуже всех справляются с зимней уборкой дворов. По словам начальника ведомства Геннадия Шмидта, юристы изучают судебную практику.

«Юридическим отделом проводится анализ судебной практики по лишению управляющих компаний лицензий», - заявил Геннадий Шмидт на заседании областного правительства.

В отчете губернатору Шмидт назвал управляющие компании, у которых, по его словам «наиболее часто возникают проблемы». Это УК «Центр», «Зеленая роща», ЖЭУ №21, «Рязанская МПМК №3», УК «Фаворит», «ЖКО Соколовка» и ООО «Лидер».

Также в отчете говорится, что жилинспекция выявила нарушения в 233 из 862 дворах, где прошли проверки, и подготовила материалы для привлечения 45 организаций к административной ответственности. Общая сумма штрафов – более 11 млн рублей.

«Штрафы эти, так или иначе, ложатся на плечи горожан, потому что все оплачивается из средств жителей. Надо очень быстро найти механизмы по лишению лицензий злостных нарушителей. Нечего им заниматься тем, чем они заниматься не умеют», - заметил губернатор Николай Любимов, комментируя отчет.

Озвучил Шмидт и позицию госжинспекции насчет содержания междворовых проездов – их, по словам чиновника, тоже должны убирать управляющие компании.