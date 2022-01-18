За сутки с улиц Рязани на спецстоянку эвакуировали 13 автомобилей

За минувшие сутки на спецстоянку с улиц Рязани отправили 13 автомобилей. Водители этих машин допустили различные нарушения правил остановки и стоянки, сообщает региональное УМВД.

Полиция привела пример с автомобилем Volkswagen Golf. Его эвакуировали с улицы Интернациональной за остановку на пешеходном переходе. Остальные автомобили направили на спецстоянку с других улиц Рязани.

Инспекторы ГИБДД в очередной раз обращаются к водителям с просьбой обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей.

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