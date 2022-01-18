Пожар на улице Белякова в Рязани оказался смертельным

На улице Белякова в Рязани загорелась квартира на четвертом этаже четырехэтажного дома. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

В областном ГУ МЧС прокомментировали пожар на улице Белякова, произошедший днем 18 января. По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 11:27, в 11:53 пожар удалось локализовать.

По состоянию на 12:20 на месте работали 9 единиц техники и 30 человек.

- По предварительной информации, погиб один человек, - сообщили «КП-Рязань» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Ликвидация пожара и его последствий продолжается. Причина случившегося будет установлена позже.

Информация о возгорании поступила в 11:27, в 11:53 пожар удалось локализовать.

По предварительной информации, в результате пожара на Белякова погиб один человек.