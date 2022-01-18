В Рязанской области в летальный список COVID-19 начали вносить январских жертв

Во вторник, 18 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 12 человек.

Это семь человек, скончавшихся в декабре – четыре женщины (59 лет, 61 год, 67 лет, 75 лет) и трое мужчин (47 лет, 67 лет, 89 лет). А также пять январских жертв – две женщины (64 года, 75 лет) и трое мужчин (65 лет, 75 лет, 80 лет).

Отметим, что впервые с начала нового года в летальный список включены фамилии людей, умерших уже в 2022 году.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2728 человек.

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