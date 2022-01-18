Чиновники мэрии обнаружили в центре Рязани огромное количество сосулек

17 января чиновники мэрии проехались по городу и обследовали «адресные ориентиры», проверив, насколько соблюдаются Правила благоустройства. Речь идет о сосульках на здании, содержании пешеходных переходов и так далее.

Во время объезда замглавы администрации города Борис Ясинский обнаружил сосульки на доме №37 по Первомайскому проспекту. Чиновник отметил, что «такая ситуация недопустима в центре города», а на управляющую организацию тут же составили протокол.

В доме №16 по улице Фирсова над крыльцом нашли снежную наледь. Специалисты контрольно-аналитического управления направили уведомление управляющей компании. На этой неделе там пройдет повторная проверка.

Обнаружили огромное количество сосулек на крышах домов №№67 и 69 по улице Есенина. Для пешеходов опасности нет, но рядом проходит центральная дорога. В ближайшее время управляющая компания должна удалить всю наледь.

А в это время люди и машины продолжают тонуть в снежной каше напротив вокзала «Рязань-1» (подробнее с видео).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!