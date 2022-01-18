В Рязанской области оборудуют 40 мест для Крещенских купаний

В Рязанской области оборудовано 40 мест для Крещенских купаний. Фото: 62.mchs.gov.ru.
Пресс-служба регионального МЧС опубликовала актуальный список купелей, оборудованных в Рязанской области для предстоящих Крещенских купаний. По данным спасателей, всего в регионе будет работать 40 иорданей. В ночь на 19 января у купелей будут дежурить спасатели, медики и полиция. Все места оборудуют настилами, спусками и местами для переодевания, а также пунктами обогрева.
1. Троицкое сельское поселение, село Троица, река Тысья;
2. Лакашинское сельское поселение, озеро Лакаш;
3. Панинское сельское поселение, купель закрытого типа в деревне Агломазово;
4. Кирицкое сельское поселение, река Кирицы;
5. Ижевское сельское поселение, село Ижевское, озеро Ижевское;
6. Город Спасск, Спасский затон;
7. Купель в селе Крещено-Гаи, Александро-Невский район;
8. Купель в селе Нижний Якимец, Александро-Невский район;
9. Город Новомичуринск, спасательная станция на реке Проне;
10. Поселок Пронск, купель на «Святом источнике»;
11. Село Тырново, пруд Радбиж;
12. Село Свищевка, источник обливания (первая купель);
13. Село Свищевка, источник обливания (вторая купель);
14. Село Токмаково, купель на Токмаковском роднике;
15. Потапьевское сельское поселение, село Потапьево, река Пет;
16. Демушкинское сельское поселение, село Кошибеево, купель на Кошибеевском роднике;
17. Малостуденецкое сельское поселение, село Малый Студенец, купель на Малостуденецком роднике;
18. Трудолюбовское сельское поселение, мемориально-патриотический комплекс Воскресение (купель);
19. Город Сасово, улица Зеленая, купель на Святом источнике;
20. Село Печерниковские Выселки, крытая купель святого источника "Гришава";
21. Поселок Октябрьский, река Проня (улица Клубная, за старым парком);
22. Город Михайлов, река Проня (городской пляж);
23. Город Ряжск, река Хупта;
24. Поселок Милославское, источник Сергия Радонежского (купель);
25. Горняцкое сельское поселение, деревня Растегаевка, купель на Троицком источнике;
26. Поселок Ухолово, улица Свободы, купель на территории "Прощеного колодца";
27. Село Карабухино (купель);
28. Село Кривцы, Святой источник;
29. Село Симакино, Святой источник;
30. Село Ерахтур, Святой источник;
31. Село Нармушадь, Святой источник;
32. Занино-Починковское сельское поселение, Святой источник Троицкий;
33. Поселок Солотча, женский монастырь (купель);
34. Город Рязань, озеро Ореховое;
35. Гребная база ГАУ РО "СШОР "Олимпиец" в селе Шумашь;
36. Село Вышгород, озеро Отока;
37. Село Пощупово, купель в Иоанно-Богословском монастыре;
38. Село Витуша, улица Панферовка (купель);
39. Село Телятники, улица Погореловка (купель);
40. Поселок Сараи, Маховое (купель).