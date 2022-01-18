В Рязанской области оборудуют 40 мест для Крещенских купаний

В Рязанской области оборудовано 40 мест для Крещенских купаний. Фото: 62.mchs.gov.ru.

Пресс-служба регионального МЧС опубликовала актуальный список купелей, оборудованных в Рязанской области для предстоящих Крещенских купаний. По данным спасателей, всего в регионе будет работать 40 иорданей. В ночь на 19 января у купелей будут дежурить спасатели, медики и полиция. Все места оборудуют настилами, спусками и местами для переодевания, а также пунктами обогрева.

1. Троицкое сельское поселение, село Троица, река Тысья;

2. Лакашинское сельское поселение, озеро Лакаш;

3. Панинское сельское поселение, купель закрытого типа в деревне Агломазово;

4. Кирицкое сельское поселение, река Кирицы;

5. Ижевское сельское поселение, село Ижевское, озеро Ижевское;

6. Город Спасск, Спасский затон;

7. Купель в селе Крещено-Гаи, Александро-Невский район;

8. Купель в селе Нижний Якимец, Александро-Невский район;

9. Город Новомичуринск, спасательная станция на реке Проне;

10. Поселок Пронск, купель на «Святом источнике»;

11. Село Тырново, пруд Радбиж;

12. Село Свищевка, источник обливания (первая купель);

13. Село Свищевка, источник обливания (вторая купель);

14. Село Токмаково, купель на Токмаковском роднике;

15. Потапьевское сельское поселение, село Потапьево, река Пет;

16. Демушкинское сельское поселение, село Кошибеево, купель на Кошибеевском роднике;

17. Малостуденецкое сельское поселение, село Малый Студенец, купель на Малостуденецком роднике;

18. Трудолюбовское сельское поселение, мемориально-патриотический комплекс Воскресение (купель);

19. Город Сасово, улица Зеленая, купель на Святом источнике;

20. Село Печерниковские Выселки, крытая купель святого источника "Гришава";

21. Поселок Октябрьский, река Проня (улица Клубная, за старым парком);

22. Город Михайлов, река Проня (городской пляж);

23. Город Ряжск, река Хупта;

24. Поселок Милославское, источник Сергия Радонежского (купель);

25. Горняцкое сельское поселение, деревня Растегаевка, купель на Троицком источнике;

26. Поселок Ухолово, улица Свободы, купель на территории "Прощеного колодца";

27. Село Карабухино (купель);

28. Село Кривцы, Святой источник;

29. Село Симакино, Святой источник;

30. Село Ерахтур, Святой источник;

31. Село Нармушадь, Святой источник;

32. Занино-Починковское сельское поселение, Святой источник Троицкий;

33. Поселок Солотча, женский монастырь (купель);

34. Город Рязань, озеро Ореховое;

35. Гребная база ГАУ РО "СШОР "Олимпиец" в селе Шумашь;

36. Село Вышгород, озеро Отока;

37. Село Пощупово, купель в Иоанно-Богословском монастыре;

38. Село Витуша, улица Панферовка (купель);

39. Село Телятники, улица Погореловка (купель);

40. Поселок Сараи, Маховое (купель).