В массовом ДТП на улице Дзержинского в Рязани травмы получил 8-летний ребенок

Днем 17 января на улице Дзержинского в Рязани произошло жесткое ДТП, сообщает региональное управление МВД.

По предварительным данным, 32-летний рязанец за рулем автомобиля Subaru Outback, «не убедившись в безопасности маневра», врезался в Hyundai Solaris под управлением 33-летней рязанки. От удара Hyundai отбросило на стоявший автомобиль «Лада Веста».

В результате дорожного происшествия травмы получили восьмилетний пассажир Hyundai и водитель.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек получили травмы.

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