Под Рязанью нашли продуктовый магазин, где сотрудники работали в нечеловеческих условиях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Клепиковском районе обнаружили продуктовый магазин, где двое сотрудников работали с нарушением трудовых законов. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Прокурорская проверка показала, что помещение магазина не отапливалось. Когда прокурорские работники начали проверку, выяснилось, что в помещении магазина температура составляла всего 11 градусов. В таких условиях там трудились два человека — грузчик-продавец и кассир.

Но это не единственное нарушение – ни с грузчиком-продавцом, ни с кассиром никто не заключал трудовые договоры, не было и специальной оценки условий труда, а системы управления охраной труда просто не было.

Кроме того, двое работников не прошли обучение по охране труда, до них не доводились специальные инструктажи. У индивидуального предпринимателя не было документов, что его сотрудники не страдают психическими заболеваниями, что они проходили медосмотр и так далее. Не выдавались работникам и средства индивидуальной защиты.

По итогам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбудили пять административных производств, коммерсанта оштрафовали на 45 тысяч рублей.

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