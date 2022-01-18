ДТП с двумя «скорыми» случилось в рязанском дворе из-за неубранного снега

Две машины службы скорой помощи столкнулись во дворе дома на улице Советской Армии в Рязани. Фото: vk.com/nkr62

Две машины службы скорой помощи столкнулись во дворе дома 28/7 на улице Советской Армии в Рязани. Записи об этом инциденте появились в соцсетях.

«По словам очевидцев, один автомобиль ехал с вызова на следующий вызов, а другой на вызов к больному с подозрением на инсульт», - пишут в группе «Рязань | Народный контроль».

Двигаясь навстречу друг другу, водители пытались разъехаться, но в итоге одна из «скорых» соскользнула и прислонилась к другой. Чтобы растащить спецтехнику, пришлось привлекать пожарных.

Ранее на улице Васильевской пожарным уже доводилось вызволять «скорую» из снежного плена (подробнее).

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