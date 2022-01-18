Рязанка лишилась 556 тысяч рублей, переведя деньги на «резервный счет»

В 2022 году в Рязанской области участились случаи телефонных мошенничеств, сообщает региональное УМВД.

Накануне 33-летней жительнице Скопинского района позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником банка, сообщив о проблеме со счетом женщины. Чтобы сохранить сбережения, он попросил ее перевести деньги на резервный счет. Женщина все беспрекословно выполнила, совершая определенный алгоритм действий по инструкции мошенника. В результате лишилась 556 тысяч рублей.

Точно по такой же схеме потерял 11 тысяч рублей 20-летний житель Скопина.

Полиция рекомендует в подобных ситуациях сразу прерывать телефонный разговор, так как сотрудники службы безопасности банка никогда не звонят гражданам по поводу проблем со счетом.

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