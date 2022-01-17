Рязанцев 18 января ждут сильный ветер и метель

Во вторник, 18 января, в Рязани и области ожидается облачная погода, ночью снег, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Днем во вторник возможны небольшой снег, местами умеренный, а также метель и гололедица.

По прогнозам специалистов, 18 января ожидается юго-западный с переходом на северо-западный ветер, порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем в Рязанской области -6… -1 градус.

Ранее МЧС предупредило, что в ночь на 18 января в регионе может усилиться ветер. Обещают порывы до 18 метров в секунду, а также метель и ухудшение видимости до 1000 метров (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!