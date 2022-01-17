Рязанцев 18 января ждут сильный ветер и метель

Во вторник, 18 января, в Рязани и области ожидается облачная погода, ночью снег, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Днем во вторник возможны небольшой снег, местами умеренный, а также метель и гололедица.
По прогнозам специалистов, 18 января ожидается юго-западный с переходом на северо-западный ветер, порывами до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью и днем в Рязанской области -6… -1 градус.
Ранее МЧС предупредило, что в ночь на 18 января в регионе может усилиться ветер. Обещают порывы до 18 метров в секунду, а также метель и ухудшение видимости до 1000 метров (читать подробнее).
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