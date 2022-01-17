Рязанцев просят не оставлять машины на нескольких улицах, чтобы убрать снег

Администрация Рязани опубликовала список улиц, на которых в ночь с 17 на 18 января запланирована уборка снега. Также чиновники обратились к горожанам с просьбой не парковать машины вдоль указанных ниже участков.

Это улицы Ленина, Соборная, Первомайский проспект, где будет работать ДБГ, а также участки подрядчиков - улицы Вокзальная, Циолковского, Полетаева (включая площадь Полетаева), Есенина (между площадью Театральной до Муромского шоссе), путепровод на улице Каширина.

«Дирекция благоустройства обращается к жителям города с просьбой не оставлять свои автомобили на указанных улицах, чтобы они не мешали работе спецтехники», - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

В мэрии отметили, что на уборку выйдут по шесть самосвалов и тракторов-погрузчиков, по два снегопогрузчика, грейдера, бульдозера, 23 комбинированные дорожные машины ДБГ и 27 самосвалов подрядных организаций.