В Рязани задымился ветхий троллейбус начала 1990-х годов

Рязанка сняла на видео, как на остановке «Касимовское шоссе» работники МУП «УРТ» пытаются потушить задымившийся троллейбус. Кадр видео пользователя www.instagram.com/utftx/

17 января рязанка сняла на видео, как на остановке «Касимовское шоссе» работники МУП «УРТ» пытаются потушить задымившийся троллейбус. Запись размещена в Instagram утром понедельника.

Исходя из данных в открытых источниках, троллейбус под номером 1045 приписан к депо №3 в Дашково-Песочне. Это ЗиУ-682Г, построенный в 1992 году.

На последней из фотографий пользователей сайта transphoto.org, которая датируется октябрем 2021 года, троллейбус запечатлен работающим на маршруте №5. До этого — на 17-м, 3-м, 8-м и других.