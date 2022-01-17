Новый дом от ГК «Стройпромсервис» получил аккредитацию Сбербанка

Фото: ГК "Стройпромсервис".

Факт получения одобрение в Сбербанке говорит о том, что проект ГК «Стройпромсервис» состоятелен, а расчеты максимально прозрачны и проект соответствует всем градостроительным требованиям Рязани. ГК «Стройпромсервис» является давним партнером Сбербанка. Более того, банк неоднократно присуждал компании статус золотого партнера в области ипотечного кредитования. Столь высокую оценку застройщик получил по результатам совместной работы – покупатели квартир в новостройках ГК «Стройпромсервис» (ЖК «Шереметьевский квартал», р-н г-та Глобус, ЖК «Окские просторы», р-н Дашково-Песочни) выбирают ипотеку от Сбербанка. Низкие цены на квартиры и выгодные ставки, индивидуальный подход к каждому клиенту, большой выбор кредитных продуктов, наконец, надежность – вот лишь несколько причин, почему люди выбирают квартиры в домах от ГК «Стройпромсервис», аккредитованных Сбербанком.

Фото: ГК "Стройпромсервис".

В свою очередь аккредитация Сбербанка означает, что новостройка и застройщик прошли строгий отбор и отвечают высоким требованиям. В сложившихся условиях на рынке это дает покупателям дополнительную гарантию того, что проект будет реализован в срок и проблем с получением квартир не возникнет.

В числе преимуществ нового дома от ГК «Сройпромсервис» — широкая квартирография от уютных студий до семейных трёхкомнатных, обновленные инженерные решения, индивидуальное отопление, малошумные лифты, шикарные панорамными виды - у дома одна из лучших локаций в комплексе. Комфорт городского жилья и близость к природе — визитная карточка жилого комплекса «Шереметьевский квартал». Далеко не каждый жилой комплекс Рязани может похвастаться соседством с рекой и полями.

Так как Сбербанк уже аккредитовал не один проект ГК «Стройпромсервис» и неоднократно убеждался, что компания тщательно продумывает их и со всей ответственностью подходит к выполнению взятых на себя обязательства, он может позволить себе аккредитовывать новые жилые комплексы компании, которые находятся на начальном этапе реализации.

Уже сейчас в рамках комплекса построено 13 новых домов, полностью готова инфраструктура - в шаге магазины и торговые центры, поликлиника, фитнес-залы. Во дворе открыта новая школа на 550 мест, на этот год намечено строительство детского сада на территории, а еще 5 школ и 6 детских садов находятся в шаговой доступности.

Продажи нового дома ведутся в рамках 214-ФЗ с использованием эскроу-счетов.

Получить больше информации о новом доме ЖК «Шереметьевский квартал» можно на сайте или по телефону: +7(4912) 247-000.

Фото: ГК "Стройпромсервис".

Застройщик ООО СЗ «Глобус», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.