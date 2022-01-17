Остановку в Турлатове очистили от снега, а деформированную крышу выпрямили

Сотрудники ФКУ «Поволжуправтодор» оперативно отреагировали на сообщения в социальных сетях о деформированной крыше остановочного павильона в Турлатове - под тяжестью снега крыша опасно прогнулась.

«Оперативное управление федеральной трассы М-5 «Урал» в границах Рязанской области осуществляет ФКУ «Поволжуправтодор». Информацию о сложившейся ситуации мы передали федеральным коллегам, и они оперативно организовали уборку остановочного комплекса», - отметили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

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