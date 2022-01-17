Рязанцы продолжают давать своим детишкам редкие и полузабытые имена Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Появился список самых редких и наиболее частых имен, которые родители давали своим детям в декабре 2021 года в Рязани и Рязанской области. По данным регионального ЗАГС, чаще всего в прошлом месяце регистрировали детей со следующими именами:

- мальчикам: Александр, Артем, Михаил, Матвей, Иван, Дмитрий, Тимофей, Максим, Павел, Марк;

- Анна, Елизавета, Мария, София, Виктория, Ксения, Милана, Василиса, Варвара, Ульяна.

Редкие имена, которые рязанцы осмелились дать своим детям в декабре 2021 года:

- мальчики: Серафим, Мирон, Макар, Георгий, Герман, Демьян, Архип, Савва, Борислав, Меркурий;

- девочки: Стефания, Есения, Кристина, Агата, Мия, Агния, Таисия, Клавдия, Глафира.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!