В Рязани 34 управляющих компаний накажут за плохую уборку дворов от снега

С 10 по 14 января специалисты жилищной инспекции проверили содержание 611 территорий многоквартирных домов, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области. На 178 территориях чиновники обнаружили следующие нарушения:

- не очищены от снега входные группы, тротуары, дороги;

- на ряде крыш - сосульки и наледь.

«За ненадлежащее содержание придомовых территорий и крыш многоквартирных домов в отношении 34 управляющих организаций будут приняты меры административного воздействия», - заверили в жилищной инспекции.

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