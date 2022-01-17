В Рязани 34 управляющих компаний накажут за плохую уборку дворов от снега

С 10 по 14 января специалисты жилищной инспекции проверили содержание 611 территорий многоквартирных домов, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области. На 178 территориях чиновники обнаружили следующие нарушения:
- не очищены от снега входные группы, тротуары, дороги;
- на ряде крыш - сосульки и наледь.
«За ненадлежащее содержание придомовых территорий и крыш многоквартирных домов в отношении 34 управляющих организаций будут приняты меры административного воздействия», - заверили в жилищной инспекции.
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