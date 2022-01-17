В поселке Сараи бродячие собаки погрызли домашних кур

В центре поселка Сараи бродячие собаки погрызли домашних кур. Об инциденте сообщает «Пресса» со ссылкой на хозяйку птицы Ларису Пенкину.

Все произошло в субботу, 15 января. Женщина рассказала, что стая хищников легко перепрыгнула через забор частного дома и накинулась на беззащитную птицу. Преодолеть высоту ограждения собакам было нетрудно, поскольку из-за снегопадов намело сугробы «прямо по уровню забора». В результате атаки незваных четвероногих гостей погибли семь куриц.

«А если бы в это время у меня во дворе гулял ребенок? Страшно представить», - сообщила пострадавшая.

Также женщина рассказала, что это не первый случай гибели домашней птицы от собачьих зубов. Несколько дней назад хищники похозяйничали в соседнем дворе.

Местные жители говорят, что собачья стая живет у одной из аптек райцентра. Там их периодически подкармливают сердобольные местные жители. Те ли это собаки, которые погрызли кур, или речь идет о другой стае, пока неизвестно.

В администрации Сараевского района сообщили, что в 2021 году отлов бездомных собак не проводился по той простой причине, что ловить их некому.

«Торги по отлову собак в минувшем году не состоялись, потому что не было заявителей», - отмечается в сообщении.