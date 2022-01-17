На пешеходном переходе у вокзала «Рязань-1» упала женщина – на место вызвали медиков

Утром 17 января, примерно в 11:00, на пешеходном переходе у вокзала «Рязань-1» упала пожилая женщина. Пенсионерка поскользнулась и, по предварительной информации, получила ушибы. Об этом «КП-Рязань» сообщили очевидцы происшествия.

Неравнодушные граждане помогли женщине подняться и вызвали скорую помощь. Теперь медикам предстоит определить, какие конкретно повреждения получила пенсионерка при падении.

Ранее сообщалось, что практически на всей территории напротив вокзала «Рязань-1» образовалась снежная каша, в которой утопают машины и люди (читать подробнее с видео).

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