17 января в Рязани подтвердили смерть от коронавируса у 15 человек

В понедельник, 17 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 15 человек. Скончались они в декабре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Это четверо мужчин – 53 года, 68 лет, 75 лет, 82 года и 11 женщин – 55 лет, 60 года, 66 лет, 71 год, 72 года, 75 лет, 79 лет, 81 год, 82 года, 82 года, 83 года.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2716 человек.

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