Напротив вокзала «Рязань-1» в снежной каше утопают люди и машины

Горы снега у вокзала "Рязань-1" становятся только больше.

Напротив вокзала «Рязань-1» несколько дней не могут убрать горы снега. Огромные кучи встречают приезжих прямо на привокзальной площади. Еще дальше – по дороге от вокзала по Малому шоссе – образовалась снежная каша, в которой застревают люди и автомобили.

Ранее глава администрации Елена Сорокина уже упоминала территорию у вокзала «Рязань-1»:

— Третий раз на участке напротив «Рязань-1»... Малое шоссе расчистили. Одну кучу снега убрали, выросла другая. Дирекции благоустройства – сугроб убрать, — распорядилась чиновница 12 января (читать подробнее).

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