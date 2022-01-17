На трассе в Михайловском районе микроавтобус на скорости протаранил легковушку

На трассе в Михайловском районе микроавтобус протаранил легковушку.

Утром 14 января в 10:10, в Михайловском районе произошло жесткое ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на 203-м км автодороги Р-22 «Каспий» (улица Волгоградская поселка Электрик), 50-летний москвич за рулем микроавтобуса Renault Trafic на большой скорости не справился с управлением и врезался в Renault Logan.

В ДТП пострадали два человека. им понадобилась медицинская помощь

В результате дорожного происшествия травмы получили водитель Renault Trafic и 25-летняя пассажирка Renault Logan.

Всего за минувшие пятницу и выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и пять человек получили различные травмы.

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