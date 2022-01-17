Рязанские молодогвардейцы приняли участие в акции «Ёлка желаний»

Рязанские молодогвардейцы исполнили желание 9-летней Карины. Фото: МГЕР.

15 января активисты Рязанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» исполнили желание 9-летней Карины, которая мечтала о планшете для занятий с репетитором.

Цель акции, приуроченной к новогодним праздникам, – подарить ощущение радости и чувство новогоднего волшебства детям, оказавшимся в непростой ситуации.

По словам активиста регионального отделения «Молодой Гвардии» Алексея Слегонкина, акция «Елка желаний» с каждый годом становится все масштабнее, находя отклики в сердцах рязанцев. «Акция проходит в России с 2018 года на всей территории страны. Каждый год она объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых безвозмездно творить добрые дела. Ведь так важно, чтобы у детей сохранилась вера в чудеса», – поделился он.

«Активисты МГЕР ежегодно принимают участие в акции и исполняют желания детей. Пусть Карина растёт большой и здоровой, радует родных и близких людей своими достижениями в учебе, творчестве и спорте», – поделился руководитель Рязанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Вячеслав Поскребышев.

Предоставлено РРО «Молодая Гвардия Единой России».