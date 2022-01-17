Появились фотографии с места смертельного ДТП на окраине Рязани

Полиция опубликовала фотографии и некоторые подробности смертельного ДТП на окраине Рязани.

Полиция опубликовала фотографии и некоторые подробности смертельного ДТП на окраине Рязани. Случилось оно 15 января вблизи дома №52а по улице Прижелезнодорожной.

ДТП случилось 15 января вблизи дома №52а по улице Прижелезнодорожной.

По данным областного УМВД, водитель ВАЗ-2108 на снежной каше, покрывавшей проезжую часть, «не выбрал безопасную скорость движения» и не справился с управлением. Как итог – столкновение с Audi A6 под управлением рязанца 32 лет.

В результате 58-летний пассажир «восьмерки» от полученных травм скончался в больнице. Водитель – 70-летний житель Рязанского района – выжил, но также госпитализирован.

Пассажир "восьмерки" погиб, водитель госпитализирован.

«По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются», - отметили полицейские.