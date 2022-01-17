Восемь улиц Рязани остались без холодной воды

Восемь улиц Рязани 17 января остались без холодной воды. Объявление об отключении опубликовал городской Водоканал. С 9.30 утра специалисты проводят очередные ремонтные работы на сетях водоснабжения в поселке Южном и на двух улицах Горрощи.

Нет холодной воды по следующим адресам:

- улица Гайдара, дом № 2а;

- улица Корнилова, дома №№ 2а, 2б, 2в;

- улица Кутузова, с дома № 1 по дом № 63 (нечетная сторона), с дома № 2 по дом № 62 (четная сторона);

- улица Нахимова, дома №№ 2а, 2б;

- улица Ушакова, дома №№ 2а, 2б;

- улица Черновицкая, дом № 32 корпус 2;

- улица Пушкина, дома №№ 4, 4 корпус 1, 6

- улица Семашко, дома №№ 48, 52, 54/2, 48а (больница для осужденных), 50 (детский сад № 65).

Сообщается, что подвоз технической воды организуют у дома № 32 корпус 2 по улице Черновицкой.

Возобновить холодное водоснабжение специалисты планируют к 18.00.