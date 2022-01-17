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Общество17 января 2022 7:06

В Рязани ожидается буря, ломающая ветви деревьев

17 января ветер при порывах усилится до 13-18 м/с, говорится в метеопредупреждении
Источник:kp.ru
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Во второй половине дня 17 января в Рязанской области юго-западный ветер при порывах усилится до 13-18 м/с

Во второй половине дня 17 января в Рязанской области юго-западный ветер при порывах усилится до 13-18 м/с

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во второй половине дня 17 января в Рязанской области юго-западный ветер при порывах усилится до 13-18 м/с. Метеопредупреждение опубликовало региональное ГУ МЧС.

«В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега», - говорится в сообщении, полученном от метеорологов.

Ранее днем вторника прогнозировался небольшой снег, местами метель.

Что касается главной причины метеопредупреждения – ветра, то при 18 м/с по шкале Бофорта он характеризуется как очень крепкий (или буря). В описании к этой шкале на сайте Гидрометцентра России говорится, что при такой силе ветер легко ломает ветви деревьев.