На трех улицах Рязани 18 января отключат электричество

Во вторник, 18 января, в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии. Какие конкретно, не уточняется.

Во вторник с 10:00 до 12:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Семчин Лоск, дом №33, дом №38, дом №39, с дома №42 по дом №46а, дом №48, дом №49, с дома №52 по №54, дом №56, дом №58;

- 5-й Озерный переулок, дом №10, дом №16, дом №18, дом №19, дом №21, дом №24, с дома №26 по дом №30, дом №33, дом №36, дом №40, дом №42;

- улица Трехреченская, с дома №33 по дом №35, с дома №42 по дом №45, дом №48, с дома №55 по дом №57, с дома №60 по дом №63.

Ранее сообщалось об отключении электричества в трех районах Рязанской области (читать подробнее).

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