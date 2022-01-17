Пьяная компания избила охранника травмпункта рязанской поликлиники №2. Фото: Новая газета.

Рано утром 16 января в травмпункте рязанской поликлиники №2 (улица Профессора Никулина) избили охранника. По данным «Новой газеты», сначала медики наложили швы на голову одному пациенту, а потом молодой мужчина спровоцировал драку. Вместе с пьяными приятелями он избил охранника.

После случившегося друзья ретировались. Полиция прибыла по вызову, но никого уже не нашла.

В настоящее время пострадавший от побоев охранник написал заявление, но найти хулиганов по горячим следам не получилось.

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