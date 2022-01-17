Появилась возможность посоветовать власти, как очистить Рязань от снега

Снегопад, который проверил на прочность наш город, оказался вовсе не катастрофическим, но его оказалось достаточно, чтобы показать неспособность городских служб к оперативной и качественной уборке улиц. Почему так произошло? Возможно, не хватает техники и людей. Может быть, нет четкого плана действий на случай такого снегопада. Или никто не хочет принимать ответственность на себя, руководители на всех уровнях ждут указаний свыше.

Как известно, многие люди с удовольствием дают советы власти, как поступить в том или ином случае. Сейчас – как раз такой случай. Власть неспособна оперативно решить проблему, а вот жители города, наверняка, имеют массу вариантов, как можно сделать так, чтобы город оказался чистым. Итак, давайте проголосуем: что нужно сделать, чтобы очистить Рязань от снега?

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Как очистить Рязань от снега?

Возможно голосование за несколько вариантов

- Положиться на администрацию города, она знает, что делает;

- Перенять положительный опыт других городов;

- Увеличить количество специальной техники и дворников;

- Объявить общегородской субботник;

- Привлечь к работам студентов, военных, осужденных;

- Привлечь к уборке дополнительную спецтехнику предприятий;

- Запросить помощь федерального центра;

- Создать круглосуточный онлайн-мониторинг состояния проезжих частей, тротуаров, дворов на всех улицах города;

- Ничего не делать, весной все само растает;

- Что-то другое (мои предложения – в комментариях).