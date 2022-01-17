В трех районах Рязанской области 17 января отключат электричество

17 января 2022 года в трех (3) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сараевский район:

- село Мордово — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- село Константиново — с 10:00 до 16:00.

Рязанский район:

- село Коростово — с 10:00 до 16:00;

- село Поляны, гаражно-строительный кооператив «Поляны» — с 12:00 до 14:00.

Кроме того, по данным администрации Рязанского района, 17 января с 12:00 до 17:00 не будет электричества в деревне Чичкино и селе Вышетравино. Там будут менять проходные изоляторы. А с 10:00 до 17:00 без света будут жители деревни Юрасово. Энергетики будут перераспределять нагрузки.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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