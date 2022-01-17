Турист пожаловался на горы мусора и сугробы на вокзале «Рязань-1»

Турист из Москвы пожаловался в социальных сетях на горы мусора и неубранные от снега платформы вокзала «Рязань-1».

«Лучший способ добраться до Москвы из Рязани - на одном из проходящих поездов. Там удобные места, в целом - как «Ласточка» или «Сапсан», - пишет Роман Востряков. - Но сесть в поезд – квест. Приходится пробираться через сугробы и горы мусора, как в каком-то Пакистане. И это «Рязань-1» - лицо города».

По словам блогера, железнодорожную платформу не чистили уже давно - узкие тропы и горы грязного снега. Чтобы попасть в поезд, необходимо прямо все с того же сугроба прыгать в вагон.

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