Елена Сорокина выполнила обещание выйти с лопатой на расчистку Рязани

Елена Сорокина расчищает ЦПКиО от снега.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина в воскресенье, 16 января, выполнила свое обещание взять лопату и поучаствовать в расчистке областного центра от снега.

Фото с лопатой в руках на фоне Центрального парка культуры и отдыха Елена Борисовна разместила в социальных сетях.

Ранее в социальных сетях чиновница, отвечая на критику, заверила рязанцев: «Видела призыв взять лопату. Возьму. Готова. Не сахарная».

Примечательно, что 16 января глава администрации отмечает свой день рождения, Елене Сорокиной исполнилось 52 года.

P.S. «КП-Рязань» поздравляет главу администрации Рязани с днем рождения и желает всего самого наилучшего.