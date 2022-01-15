Чтобы как-то выбираться из своего ЖК, рязанцам пришлось нанимать трактор

Чтобы окончательно не застрять в снежном плену, некоторые рязанцы уже вынуждены на свои деньги нанимать снегоуборочную технику. О таком случае рассказали в группе RZN LIFE. Там описывается ситуация с ЖК «Смайлино» на улице 2-й Новоселковской в поселке Карцево.

«Жители собрали деньги на трактор и расчистили себе дорогу до остановки и вручную очистили двор от снега!», - написал автор, приложив видео.

Люди предлагают чиновникам возместить затраты на трактор, а управляющей компании – не собирать деньги за содержания жилья.