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Общество15 января 2022 17:59

Чтобы как-то выбираться из своего ЖК, рязанцам пришлось нанимать трактор

Также жители поселка Карцево вручную откапывали двор
Источник:kp.ru
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Чтобы окончательно не застрять в снежном плену, некоторые рязанцы уже вынуждены на свои деньги нанимать снегоуборочную технику. О таком случае рассказали в группе RZN LIFE. Там описывается ситуация с ЖК «Смайлино» на улице 2-й Новоселковской в поселке Карцево.

«Жители собрали деньги на трактор и расчистили себе дорогу до остановки и вручную очистили двор от снега!», - написал автор, приложив видео.

Люди предлагают чиновникам возместить затраты на трактор, а управляющей компании – не собирать деньги за содержания жилья.