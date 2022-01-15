Погоду без мороза и обильных осадков обещают рязанцам 16 января

Рязанский филиал Рогидромета опубликовал прогноз на 16 января. На этот раз обойдется без обильных осадков. Ночью снег все же выпадет, но небольшой. Днем в Рязани без существенных осадков, по области местами также небольшой снег.

Температура воздуха в темное время суток ожидается в пределах -6…-4 градусов в Рязани -8…-3 на остальной территории региона. Днем соответственно -4…-2 и -7…-2. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

В последующие дни похолодания не ожидается (разве что в ночь на понедельник может подморозить до -12), и в скором времени столбики термометров вновь поднимутся до нулевой отметки. Вместе с тем, согласно предварительному прогнозу, в начале новой недели в Рязанскую область вернутся снегопады и усилится ветер.