Сорокина проверила зимнюю уборку во дворах Рязани с жилинспекцией

В поездку по дворам Рязани глава администрации Елена Сорокина отправилась в компании замначальника жилинспекции Валерия Бибина.

15 января глава администрации Рязани Елена Сорокина объехала несколько дворов в городе. Вместе с заместителем начальника жилинспекции Валерием Бибиным градоначальница проверяла, выполняют ли управляющие компании обязанности по зимней уборке придомовых территорий. Об этом она написала на личной странице.

Проблемы чиновники увидели на улице Гагарина у домов №81 и №83.

«Въезд ужасный, большая колейность, двор не чищен», - описывает Сорокина увиденное.

Местная УК «Бытремсервис», судя по отчету, - единственная, кого привлекут к ответственности по результатам рейда (только ее коснулась критика Сорокиной). У обслуживаемых ею же домов 5, 7, 9 на улице Гоголя проверка тоже побывала и увидела аналогичную картину.

Упоминается в отчете и дом 108 на улице Есенина, обращение от жильцов которого дошло до Сорокиной:

«Чистят прямо сейчас. Хорошо, что хотя бы к нашему приезду убирают…», - заявила глава администрации.

Еще по ряду адресов Сорокина проехала для того, чтобы засвидетельствовать, что там убрались.