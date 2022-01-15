Под Рязанью сильно избили 23-летнего мужчину

В одну из больниц города Рязани поступил 23-летний пациент с «травмами криминального характера», сообщает пресс-служба областного УМВД. Как оказалось, молодого человека избили.

Поначалу избитый ничего, кроме боли в ушибленных местах, не почувствовал, но затем вызвал скорую из-за сильного дискомфорта в животе. Когда в палату пришли полицейские, молодой человек рассказал, что был с приятелем в гостях на окраине города и на улице у него произошел случайный конфликт с незнакомцем.

Опрос того самого приятеля показал, что пострадавший лукавил. Конфликт произошел не на окраине, а в близлежащем населенном пункте, и драку устроили мужчины, с которыми они сидели за одним столом.

В итоге полицейские разыскали задержали главного драчуна – 22-летнего рязанца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по поводу причинения тяжкого вреда здоровью.