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Политика14 января 2022 19:20

В правительстве Рязанской области поменяют названия два министерства

При этом одно из них лишится части своих полномочий
Источник:kp.ru
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В Рязани планируют переименовать два областных министерства. Проект соответствующего постановления разместили 14 января на сайте регионального правительства.

Речь идет о министерстве промышленности и экономического развития и министерстве культуры и туризма. Первое станет министерством экономического развития, а второе сократится до министерства культуры Рязанской области. При этом полномочия в сфере туризма предполагается передать в минэкономразвития.

Сообщается, что переименование проводится с целью оптимизации структуры органов исполнительной власти и распределения полномочий между ними.