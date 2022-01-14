В правительстве Рязанской области поменяют названия два министерства

В Рязани планируют переименовать два областных министерства. Проект соответствующего постановления разместили 14 января на сайте регионального правительства.

Речь идет о министерстве промышленности и экономического развития и министерстве культуры и туризма. Первое станет министерством экономического развития, а второе сократится до министерства культуры Рязанской области. При этом полномочия в сфере туризма предполагается передать в минэкономразвития.

Сообщается, что переименование проводится с целью оптимизации структуры органов исполнительной власти и распределения полномочий между ними.