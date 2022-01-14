Конкурс на должность главы администрации Касимовского района состоится 21 февраля

14 января на очередном заседании депутаты Касимовской районной думы определились с датой конкурса на должность главы администрации Касимовского района - он состоится 21 февраля, сообщает «Пресса».

Уже начала формироваться конкурсная комиссия, которой предстоит выбрать нового главу. Всего в комиссии шесть человек. От Касимовского района в состав группы вошли председатель думы Сергей Новиков, юрист аппарата представительного органа Елена Асанова и член общественного совета муниципалитета Николай Сычев. Вторую половину комиссии выберет губернатор области Николай Любимов.

Ранее депутаты Касимовской думы назначили исполняющим обязанности главы района Ивана Бахилова.