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Политика14 января 2022 18:04

Исполнять обязанности главы администрации Касимовского района будет Иван Бахилов

Галия Рощина, которая возглавляла район с декабря 2021 года, попросила освободить ее от должности
Источник:kp.ru
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Новым и.о. главы администрации Касимовского района стал Иван Бахилов. Фото: «Пресса».

Новым и.о. главы администрации Касимовского района стал Иван Бахилов. Фото: «Пресса».

Новым и.о. главы администрации Касимовского района стал Иван Бахилов. О кадровых перестановках в верхах районной власти сообщает «Пресса». Кандидатуру чиновника в пятницу, 14 января, единогласно одобрили депутаты районной думы.

Галия Рощина, которая возглавляла местную исполнительную власть после отставки Германа Бокова в декабре 2021 года, попросила освободить ее от этих обязанностей. Кандидатуру Бахилова предложил председатель думы Сергей Новиков.

Экс-министр МВД республики Адыгея Иван Бахилов с 11 января 2022 года занимал кресло заместителя главы администрации Касимовского района и отвечал за общие вопросы.