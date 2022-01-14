Исполнять обязанности главы администрации Касимовского района будет Иван Бахилов

Новым и.о. главы администрации Касимовского района стал Иван Бахилов. Фото: «Пресса».

Новым и.о. главы администрации Касимовского района стал Иван Бахилов. О кадровых перестановках в верхах районной власти сообщает «Пресса». Кандидатуру чиновника в пятницу, 14 января, единогласно одобрили депутаты районной думы.

Галия Рощина, которая возглавляла местную исполнительную власть после отставки Германа Бокова в декабре 2021 года, попросила освободить ее от этих обязанностей. Кандидатуру Бахилова предложил председатель думы Сергей Новиков.

Экс-министр МВД республики Адыгея Иван Бахилов с 11 января 2022 года занимал кресло заместителя главы администрации Касимовского района и отвечал за общие вопросы.