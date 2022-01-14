В Рязанской области до 27 января продлили коронавирусные ограничения

В Рязани и области установили новые сроки коронавирусных ограничений. Соответствующее распоряжение в пятницу, 14 января, подписал губернатор Николай Любимов.

Согласно опубликованному документу, до 27 января включительно продлевается режим самоизоляции для неработающих рязанцев старше 60 лет и не прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.

Также до 27 января приостанавливается и зрелищно-развлекательная деятельность. А вот кафе, рестораны и другие точки общественного питания смогут работать до 3 часов ночи. С 3.00 до 6.00 утра предприятия общепита должны обслуживать только навынос. Ранее ограничение действовало до 17 января.

Помимо этого, распоряжение расширяет перечень мест, где теперь потребуется QR-код или заменяющий его документ. В список внесли читальные залы в помещениях государственного архива Рязанской области.