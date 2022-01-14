В Рязани бесплатный автобус ехал до Единого центра вакцинации абсолютно пустым

Бесплатный автобус Единого центра вакцинации ехал абсолютно пустым. Фото: Михаил Тетерин.

В Рязани засняли совершенно пустой автобус, который ехал в Единый центр вакцинации на улице Каширина. Рассказ рязанца, подкрепленный фотографиями, появился в паблике «Типичная Рязань».

Речь идет о бесплатном транспорте, который выделило центру управление рязанского троллейбуса. По словам мужчины, в салоне кроме него и водителя больше никого не было. Пустой была и остановка, на которой автобус высаживает людей. Автор сообщения посетовал на то, что машины вместо того, чтобы приносить реальную пользу, только зря тратят топливо.

«Забрали автобусы с 21 и 17 маршрутов, а люди по вечерам не могут уехать, зато автобусы эти бесплатные возят воздух. Прошу обратить на это внимание и вернуть автобусы на городские маршруты», - написал рязанец.

Ранее стало известно, что в Рязанской области резко сократилось число желающих вакцинироваться от коронавируса. Если до новогодних праздников ежедневно прививались более 3 тысяч человек, то сейчас – не более 1200.