Ошибившись в выборе профессии экс-курсант рязанского училища ВДВ заплатит 240 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязанском гарнизонном военном суде рассмотрели дело о взыскании денег, затраченных на военную и специальную подготовку бывшего курсанта воздушно-десантного училища.

Установлено, что молодого человека зачислили на первый курс в РВВДКУ по военной специальности «Применение подразделений ВДВ». Отучился курсант ровно один год и семь полных месяцев, а потом написал рапорт с просьбой об отчислении, так как далее учиться не хотел. В рапорте военнослужащий объяснил такой шаг тем, что «ошибся в выборе профессии». Претензий к командованию батальона и училища он не имел.

Согласно индивидуальной карте учета средств федерального бюджета, на обучение бойца государство затратило 240 363 рубля.

Рассмотрев материалы дела суд удовлетворил иск военного прокурора и вынес решение о взыскании полной суммы, затраченной на обучении, а также судебные расходы в размере 5 603 рубля.

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